Kultband Stern-Combo Meißen begeistert bei Konzert im Erzgebirge

Aue
Mit purer Nostalgie und Gänsehaut-Momenten: So lief das Konzert der Stern-Combo Meißen im Kulturhaus in Aue. Die Musiker haben das Publikum mit auf Reisen genommen.
Es sind Momente, in denen die Zeit für ein paar Stunden stillzustehen scheint: Wenn die Stern-Combo Meißen die Bühne betritt, trifft musikalische Perfektion auf pure Nostalgie. Die Urgesteine des deutschen Art-Rock sorgten bei ihrem Konzert am Samstagabend im Kulturhaus Aue beim Publikum für so manchen Gänsehaut-Moment.
