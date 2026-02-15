MENÜ
Die Stern-Combo Meißen hat am Wochenende im Auer Kulturhaus gespielt.
Die Stern-Combo Meißen hat am Wochenende im Auer Kulturhaus gespielt. Bild: Ramona Schwabe
Die Band begeisterte in Aue das Publikum – im Bild Sänger und Keyboarder Manuel Schmid.
Die Band begeisterte in Aue das Publikum – im Bild Sänger und Keyboarder Manuel Schmid. Bild: Ramona Schwabe
Dagmar und Andreas Andermann aus Annaberg-Buchholz haben sich bei dem Konzert in Aue spontan eine CD gekauft.
Dagmar und Andreas Andermann aus Annaberg-Buchholz haben sich bei dem Konzert in Aue spontan eine CD gekauft. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Kultband Stern-Combo Meißen begeistert bei Konzert im Erzgebirge
Von Ramona Schwabe
Mit purer Nostalgie und Gänsehaut-Momenten: So lief das Konzert der Stern-Combo Meißen im Kulturhaus in Aue. Die Musiker haben das Publikum mit auf Reisen genommen.

Es sind Momente, in denen die Zeit für ein paar Stunden stillzustehen scheint: Wenn die Stern-Combo Meißen die Bühne betritt, trifft musikalische Perfektion auf pure Nostalgie. Die Urgesteine des deutschen Art-Rock sorgten bei ihrem Konzert am Samstagabend im Kulturhaus Aue beim Publikum für so manchen Gänsehaut-Moment.
