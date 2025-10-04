Der Größte unter den Kleinen: Büste zu Ehren von Erzgebirgsdichter Werner Kempf enthüllt

Aue
Werner Kempf hätte am 1. Oktober seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ihm zu Ehren ist auf dem Platz der ehemaligen Kegelbahn in Neustädel eine Büste enthüllt worden.
Das Neustädtler Original Werner Kempf (01.10.1925 bis 03.06.1999) hätte vor ein paar Tagen seinen 100. Geburtstag gefeiert. Mit seinen 1,44 Meter war der Sohn Neustädtels nicht sehr groß gewachsen, aber auf andere Art war er ein ganz Großer. So etwa als erzgebirgischer Heimatdichter, als Maler und einfach als Mensch. Für die Stadt Schneeberg...
