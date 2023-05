Die Mädchen vom Zirkus Buch: Ein paar Wochen im Jahr sind sie Erzgebirger

Jede Woche gehen sie in eine andere Schule, mit ihren Freunden halten sie Kontakt per Whatsapp und nach den Hausaufgaben fängt ihr Tag erst richtig an: So lebt es sich als Zirkuskind.

Man könnte sagen, dass Leticia Lourdes Buch (10) wie ein Starlet am Filmset lebt. Sie hat ihren eigenen Wohnwagen und nimmt sich zwischen Mittagspause und Nachmittagsvorstellung Zeit für ein Gespräch. "Setzen Sie sich dahin!" Sie ist höflich, zauberhaft und weiß genau, was sie über ihr Leben erzählen möchte. "Zirkus! Ich mag das. In der Show... Man könnte sagen, dass Leticia Lourdes Buch (10) wie ein Starlet am Filmset lebt. Sie hat ihren eigenen Wohnwagen und nimmt sich zwischen Mittagspause und Nachmittagsvorstellung Zeit für ein Gespräch. "Setzen Sie sich dahin!" Sie ist höflich, zauberhaft und weiß genau, was sie über ihr Leben erzählen möchte. "Zirkus! Ich mag das. In der Show...