Diebe suchen Firmengelände in Zschorlau heim - Tausende Euro Schaden

Baumaschinen und Diesel sind in Zschorlau spurlos verschwunden. Die Täter hinterließen zudem einen erheblichen Sachschaden.

In Zschorlau sind Unbekannte in ein Firmengelände eingedrungen und haben Baumaschinen und Zubehör gestohlen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat, über die die Polizei am Montag informiert wurde, in der Zeit zwischen Sonntag gegen 17 Uhr und Montag gegen 6.15 Uhr.