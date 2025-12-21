Diese Kirche im Erzgebirge bekommt zum 200. Geburtstag ein besonderes Geschenk

Das Lößnitzer Gotteshaus St. Johannis begeht 2026 ein Jubiläum. Gefeiert wird mit einem umfassenden Programm und mit einer Festschrift, die kurz vor Weihnachten noch in Buchform erscheinen soll.

1972 wurde der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Lößnitz das Kupferblech für Fallrohre und Turmeinfassungen vom DDR-Staat nicht genehmigt. Obwohl die Johanniskirche es dringend benötigte. "Um die stand es schlimm", erzählt Volkmar Becher, Pfarrer im Ruhestand, der früher in Lößnitz tätig gewesen war. Nässefäule, Schwammbefall,... 1972 wurde der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Lößnitz das Kupferblech für Fallrohre und Turmeinfassungen vom DDR-Staat nicht genehmigt. Obwohl die Johanniskirche es dringend benötigte. "Um die stand es schlimm", erzählt Volkmar Becher, Pfarrer im Ruhestand, der früher in Lößnitz tätig gewesen war. Nässefäule, Schwammbefall,...