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In den Bürgertreff in Aue wird zu einem Diskussionsabend eingeladen.
In den Bürgertreff in Aue wird zu einem Diskussionsabend eingeladen. Foto: Niko Mutschmann
In den Bürgertreff in Aue wird zu einem Diskussionsabend eingeladen.
In den Bürgertreff in Aue wird zu einem Diskussionsabend eingeladen. Foto: Niko Mutschmann
Aue
Diskussion im Bürgertreff Aue zur aktuellen Bedeutung von Parteien
Redakteur
Von Heike Mann
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Welche Rollen spielen Parteien bei der Besetzung politischer Ämter auf kommunaler Ebene? Diese und andere Fragen sollen bei einer Diskussionsrunde im Bürgertreff Aue gestellt werden.

Braucht die Demokratie noch Parteien? Das ist die Fragestellung zu einem Diskussionsabend zu dem für den 26. März, 19 Uhr in den offenen Bürgertreff des Kompetenzzentrums für Gemeinwesen und Engagement (KGE), Bahnhofstraße 13 in Aue, eingeladen wird. „Gerade im Hinblick auf die anstehende OB-Wahl in Aue und rückblickend auf die vergangenen...
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