Doppelpass mit Thomas Helmer und Mario Basler gastiert 2024 in Aue

Gespräche mit Fußballexperten und deren Gästen können Fußballfans im Kulturhaus in Aue erleben.

Es dürfte für alle Fußballfans ein interessanter Fakt sein, dass eine bekannte Show im kommenden Jahr Station in Aue machen will. Konkret geht es um die interaktive Bühnenshow "Doppelpass on Tour". Sie startet bereits im Herbst dieses Jahres und wird sich im nächsten Frühjahr dann auch in Richtung Erzgebirge begeben. Denn wie ein...