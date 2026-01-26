Dorf im Erzgebirge schafft Annahmestelle für Grünschnitt ab

Aue
Zu viel Aufwand, zu wenig Nutzer – deshalb hat sich die Gemeindeverwaltung Schönheide zur Abschaffung eines Services entschieden.
In Schönheide wird es künftig keine Annahmestelle für Grünschnitt mehr geben. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Diesen Service abzuschaffen, hatte zuvor die Verwaltung vorgeschlagen. Von ihr wird ein zu hoher Aufwand bei zu geringer Nutzung gesehen.
