Grünschnitt auf einem Wertstoffhof. In Schönheide wird es so eine Annahmestelle nicht mehr geben.
Grünschnitt auf einem Wertstoffhof. In Schönheide wird es so eine Annahmestelle nicht mehr geben. Bild: H. Jattke/Archiv
Aue
Dorf im Erzgebirge schafft Annahmestelle für Grünschnitt ab
Redakteur
Von Heike Mann
Zu viel Aufwand, zu wenig Nutzer – deshalb hat sich die Gemeindeverwaltung Schönheide zur Abschaffung eines Services entschieden.

In Schönheide wird es künftig keine Annahmestelle für Grünschnitt mehr geben. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Diesen Service abzuschaffen, hatte zuvor die Verwaltung vorgeschlagen. Von ihr wird ein zu hoher Aufwand bei zu geringer Nutzung gesehen.
