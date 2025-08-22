Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Dorffest abgesagt: Warum in diesem Ort im Erzgebirge jetzt trotzdem groß gefeiert wird

Tina Georgi (r.) hat 2024 das Amt der Wurzelkönigin an Leonie Joyce Schmidt abgegeben.
Bild: Anna Neef
Tina Georgi (r.) hat 2024 das Amt der Wurzelkönigin an Leonie Joyce Schmidt abgegeben.
Tina Georgi (r.) hat 2024 das Amt der Wurzelkönigin an Leonie Joyce Schmidt abgegeben. Bild: Anna Neef
Aue
Dorffest abgesagt: Warum in diesem Ort im Erzgebirge jetzt trotzdem groß gefeiert wird
Von Anna Neef
Das 52. Wurzelfest in Bockau muss bis 2026 warten. Die Gemeinde hat es wegen finanzieller Engpässe verschoben. Doch der Feierlaune tut das keinen Abbruch.

Kein Wurzelfest, keine Partystimmung? Von wegen. In Bockau wird seit voriger Woche ausgelassen gefeiert. Nach dem Traktorentreffen mit Rundfahrt durch den Ort, Schätzwettbewerb und der Ehrung der schönsten Landmaschine setzt die Interessengemeinschaft Bockauer Bergpreis dieses Wochenende noch einen drauf.
