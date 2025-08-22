Dorffest abgesagt: Warum in diesem Ort im Erzgebirge jetzt trotzdem groß gefeiert wird

Das 52. Wurzelfest in Bockau muss bis 2026 warten. Die Gemeinde hat es wegen finanzieller Engpässe verschoben. Doch der Feierlaune tut das keinen Abbruch.

Kein Wurzelfest, keine Partystimmung? Von wegen. In Bockau wird seit voriger Woche ausgelassen gefeiert. Nach dem Traktorentreffen mit Rundfahrt durch den Ort, Schätzwettbewerb und der Ehrung der schönsten Landmaschine setzt die Interessengemeinschaft Bockauer Bergpreis dieses Wochenende noch einen drauf.