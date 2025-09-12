Mit Hasenmist zum Sieg: Zwei Schwestern gewinnen Garten-Wettbewerb im Erzgebirge

Die Angelika-Pflanze verbindet Bockau mit seiner Laborantentradition. Jedes Jahr wird in den Gärten der Einwohner nach der schönsten Angelika gesucht. Der Sieg geht diesmal mit einer Überraschung einher.

Opa Roland Paatsch hat die Angelika im Garten der Familie gepflanzt. „Und wir haben fleißig gegossen, als er im Urlaub war", platzt es aus Helena heraus. Die Zehnjährige wirkt immer noch aufgewühlt. Vor Kurzem durfte sie mit ihrer Schwester Elisa (4) einen besonderen Preis in Empfang nehmen.