Drei Verletzte auf Bundesstraße im Erzgebirge: Auto und Sattelschlepper kollidieren

Bei einem Unfall auf der B 101 bei Lauter kollidierten ein Lkw und ein Renault. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Schadensbilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 101 in Lauter fällt umfangreicher aus als zunächst bekannt geworden war. Das wird anhand von Informationen deutlich, die die Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage mitteilt. Unmittelbar nach dem Unfall am Dienstagnachmittag war zunächst von einem Verletzten die Rede, laut Polizei wurden...