Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Dumm gelaufen: Diebe im Erzgebirge greifen nach Modeschmuck und richten dabei mehr Schaden an

Über eine Terrassentür sind Diebe in das Haus eingedrungen.
Über eine Terrassentür sind Diebe in das Haus eingedrungen. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn
Über eine Terrassentür sind Diebe in das Haus eingedrungen.
Über eine Terrassentür sind Diebe in das Haus eingedrungen. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn
Aue
Dumm gelaufen: Diebe im Erzgebirge greifen nach Modeschmuck und richten dabei mehr Schaden an
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Lößnitz. Dort sind Diebe am Samstagabend in ein Zweifamilienhaus eingestiegen.

Über eine Terrassentür sind am Samstagabend Unbekannte in ein Zweifamilienhaus an der Johannisstraße in Lößnitz eingestiegen. Im Haus verschafften sie sich dann Zutritt zu den beiden Wohnungen, durchsuchten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen der Polizei Modeschmuck. Dessen Wert belaufe sich nach ersten Schätzungen jedoch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:08 Uhr
1 min.
Einbrüche in Lößnitz und Schwarzenberg
Die Polizei wurde zu Einbrüchen in Lößnitz und Schwarzenberg gerufen.
Bisher unbekannte Diebe waren im Erzgebirge unterwegs.
Stephan Lorenz
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
15.09.2025
1 min.
Zeugensuche: Einbrecher durchsuchen Schulgebäude im Vogtland
Einbrecher wurden in der Schule in Schöneck nicht wirklich fündig.
In Schöneck dringen Diebe in eine Schule ein und richten Schaden an. Die Polizei setzt auf Zeugen: Wer hat etwas gesehen?
Jakob Nützler
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel