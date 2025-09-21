Dumm gelaufen: Diebe im Erzgebirge greifen nach Modeschmuck und richten dabei mehr Schaden an

Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Lößnitz. Dort sind Diebe am Samstagabend in ein Zweifamilienhaus eingestiegen.

Über eine Terrassentür sind am Samstagabend Unbekannte in ein Zweifamilienhaus an der Johannisstraße in Lößnitz eingestiegen. Im Haus verschafften sie sich dann Zutritt zu den beiden Wohnungen, durchsuchten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen der Polizei Modeschmuck. Dessen Wert belaufe sich nach ersten Schätzungen jedoch...