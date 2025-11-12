Ehemals erfolgreiche Wintersportler besuchen Skitruhe

Die Skitruhe in Schönheide besuchen immer wieder Gruppen ehemaliger Wintersportler. Jetzt waren es Frauen und Männer in historischer Kleidung.

Die Skitruhe in Schönheide ist regelmäßig Anlaufpunkt für ehemalige erfolgreiche Skisportler aus dem Erzgebirge, Sachsen und darüber hinaus. Am Dienstag waren es 20 Frauen und Männer, alles Skifahrer aus Oberwiesenthal, die alljährlich dort an den Nostalgie-Skiläufen teilnehmen. Deswegen ließen sie es sich nicht nehmen, in historischer...