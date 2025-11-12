Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ehemalige Skisportler haben in historischer Kleidung die Skitruhe Schönheide besucht. Vorn rechts ist Vereinsvorsitzender Gottfried Fuchs. Bild: Georg Dostmann
Ehemalige Skisportler haben in historischer Kleidung die Skitruhe Schönheide besucht. Vorn rechts ist Vereinsvorsitzender Gottfried Fuchs. Bild: Georg Dostmann
Aue
Ehemals erfolgreiche Wintersportler besuchen Skitruhe
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Skitruhe in Schönheide besuchen immer wieder Gruppen ehemaliger Wintersportler. Jetzt waren es Frauen und Männer in historischer Kleidung.

Die Skitruhe in Schönheide ist regelmäßig Anlaufpunkt für ehemalige erfolgreiche Skisportler aus dem Erzgebirge, Sachsen und darüber hinaus. Am Dienstag waren es 20 Frauen und Männer, alles Skifahrer aus Oberwiesenthal, die alljährlich dort an den Nostalgie-Skiläufen teilnehmen. Deswegen ließen sie es sich nicht nehmen, in historischer...
