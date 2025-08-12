Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ehrenamt im Erzgebirge: Was es in Bockau ohne diesen freiwilligen Einsatz alles nicht geben würde

Reinhard Siegel widmet sich mit Herzblut und Freude den Miniaturhäusern der Schauanlage „Gretels Ruh“ in Bockau. Jede Schindel dieses Dachs wurde von Hand aufgeklebt.
Reinhard Siegel widmet sich mit Herzblut und Freude den Miniaturhäusern der Schauanlage „Gretels Ruh“ in Bockau. Jede Schindel dieses Dachs wurde von Hand aufgeklebt. Bild: Anna Neef
Ehrenamt im Erzgebirge: Was es in Bockau ohne diesen freiwilligen Einsatz alles nicht geben würde
Von Anna Neef
Reinhard Siegel und Andy Krehan sägen, kleben und bemalen mit Leidenschaft. Für die Pflege der Schauanlage „Gretels Ruh“ erhalten sie eine Entschädigung. Doch selbst darum musste auch Bockau bangen.

Die Fenster sind Marke Eigenbau. In Kleinarbeit und mit viel Geduld hat Reinhard Siegel die Miniaturteile aus Plastedeckeln von weißen Farbeimern zugeschnitten. Die Eimer selbst waren eine Spende. Auch die Arbeit von Siegel und seiner Werkstattpartnerin Andy Krehan ist weitgehend kostenlos. „Beide erhalten für ihren großen Einsatz nur eine...
