„Wir würden ein Stück Heimat verlieren“: Kleiner Ort im Erzgebirge bangt um letzten Einkaufsmarkt

Hat die Nahversorgung in Bockau noch eine Chance? Der letzte Bäcker gab vor Kurzem auf. Nun steht das nächste Geschäft auf der Kippe. Bald soll die Entscheidung fallen.

Marcel Schmidt steht vor dem Eingang des Lebensmittelmarkts, den er in seinem Heimatort Bockau gemeinsam mit seiner Mutter betreibt, die zugleich Inhaberin ist. Auf dem Werbeschild vor der automatischen Schiebetür zeigt er mit dem Finger auf einen Slogan. Er sagt: „Mit diesem Motto sind wir gestartet und genau darauf auch angewiesen.“ Zu... Marcel Schmidt steht vor dem Eingang des Lebensmittelmarkts, den er in seinem Heimatort Bockau gemeinsam mit seiner Mutter betreibt, die zugleich Inhaberin ist. Auf dem Werbeschild vor der automatischen Schiebetür zeigt er mit dem Finger auf einen Slogan. Er sagt: „Mit diesem Motto sind wir gestartet und genau darauf auch angewiesen.“ Zu...