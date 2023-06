Ein bisschen Alpen-Flair im Erzgebirge

Stützengrün lädt wieder zum Bergwiesenfest. Los geht es am Sonntag um 13 Uhr mit dem Auftrieb der Hochlandrinder zur Bergwiese. Gefeiert wird wie immer am Gasthaus Stollmühle in der Talstraße. Da Bergwiesen selten, aber richtig gemäht werden müssen, wird das Sensendengeln vorgeführt und kann auch selbst ausprobiert werden. Um 13.30 Uhr startet...