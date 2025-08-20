Ein Jahr Lesespaß gratis: Wie in Schneeberg die Abc-Schützen überrascht werden

Alle Schneeberger Erstklässler starten mit einem besonderen Geschenk ins neue Schuljahr. Die „Goldne Sonne“ überreicht ihnen ein kostenloses Jahresabo.

Zum Start des neuen Schuljahres setzt das Kulturzentrum „Goldne Sonne“ Schneeberg eine Tradition fort. Alle Abc-Schützen der städtischen Grundschulen erhalten ein besonderes Geschenk: Ein Lesezeichen, das zugleich als Gutschein für eine einjährige, kostenlose Mitgliedschaft in der Bibliothek dient.