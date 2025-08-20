Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Jahr Lesespaß gratis: Wie in Schneeberg die Abc-Schützen überrascht werden

Die Abc-Schützen erhielten in Schneeberg einen Gutschein von der Bibliothek.
Bild: Franziska Reh
Die Abc-Schützen erhielten in Schneeberg einen Gutschein von der Bibliothek.
Bild: Franziska Reh
Aue
Ein Jahr Lesespaß gratis: Wie in Schneeberg die Abc-Schützen überrascht werden
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alle Schneeberger Erstklässler starten mit einem besonderen Geschenk ins neue Schuljahr. Die „Goldne Sonne“ überreicht ihnen ein kostenloses Jahresabo.

Zum Start des neuen Schuljahres setzt das Kulturzentrum „Goldne Sonne“ Schneeberg eine Tradition fort. Alle Abc-Schützen der städtischen Grundschulen erhalten ein besonderes Geschenk: Ein Lesezeichen, das zugleich als Gutschein für eine einjährige, kostenlose Mitgliedschaft in der Bibliothek dient.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
