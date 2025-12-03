Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Ein Schwerverletzter und rund 33.000 Sachschaden bei Unfällen im Erzgebirge

Ein 18-Jähriger wurde bei einem Unfall schwer verletzt.
Aue
Ein Schwerverletzter und rund 33.000 Sachschaden bei Unfällen im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Bärenstein verlor ein Opel-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Schneeberg prallte ein Opel-Fahrer gegen zwei parkende Seat.

Sachschaden in Höhe von insgesamt 33.000 Euro ist die Bilanz zweier Unfälle im Erzgebirge. Das teilt die Polizei mit. In Bärenstein verlor ein Opel-Fahrer (18) am Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr auf der Annaberger Straße (B 95) auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, das kam nach links ab und überschlug sich. Das Auto...
