Ein Schwerverletzter und rund 33.000 Sachschaden bei Unfällen im Erzgebirge

Aue
In Bärenstein verlor ein Opel-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Schneeberg prallte ein Opel-Fahrer gegen zwei parkende Seat.
Sachschaden in Höhe von insgesamt 33.000 Euro ist die Bilanz zweier Unfälle im Erzgebirge. Das teilt die Polizei mit. In Bärenstein verlor ein Opel-Fahrer (18) am Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr auf der Annaberger Straße (B 95) auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, das kam nach links ab und überschlug sich. Das Auto...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.