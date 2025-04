Einbrecher stehlen in Schneeberg nicht nur Tabak im Wert von tausenden Euro

Unbekannte sind in der Nacht in einen Kiosk eingebrochen. Abgesehen hatten sie es bei ihrem Beutezug auf Tabakwaren und Flüssigkeiten für E-Zigaretten.

In der Nacht haben sich offenbar Diebe in Schneeberg gezielt auf Beutezug zum Fürstenplatz begeben. Laut Polizei liegt der Tatzeitpunkt am 14. April gegen 3.30 Uhr. Die Täter brachen in einen Kiosk ein, in dem auch mit Tabak und sogenannten Liquids, also Flüssigkeiten zum Verdampfen in E-Zigaretten, gehandelt wird.