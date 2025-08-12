Einbruch in Firma im Erzgebirge: Täter hinterlassen hohen Schaden und stehlen Bargeld

Aue
Einbrecher sind in ein Firmengebäude in Schneeberg eingestiegen. Sie hinterließen Tausende Euro Schaden. Betroffen war auch ein Tresor.
Hoher Schaden ist bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Schneeberg entstanden. Nach ersten Angaben der Polizei stiegen bislang unbekannte Täter am Wochenende in das Gebäude im Gewerbegebiet am Gerichtsberg ein.
