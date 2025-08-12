Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Einbruch in Firma im Erzgebirge: Täter hinterlassen hohen Schaden und stehlen Bargeld

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Aue
Einbruch in Firma im Erzgebirge: Täter hinterlassen hohen Schaden und stehlen Bargeld
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einbrecher sind in ein Firmengebäude in Schneeberg eingestiegen. Sie hinterließen Tausende Euro Schaden. Betroffen war auch ein Tresor.

Hoher Schaden ist bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Schneeberg entstanden. Nach ersten Angaben der Polizei stiegen bislang unbekannte Täter am Wochenende in das Gebäude im Gewerbegebiet am Gerichtsberg ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
01.07.2025
1 min.
Erzgebirge: Einbrecher machen in Firma Beute
Die Polizei ermittelt nach einem Firmeneinbruch in Schneeberg.
Sowohl hohen Sachschaden als auch eine größere Summe an Bargeld sind die Bilanz eines Einbruchs an der Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße.
Uwe Rechtenbach
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
10.06.2025
1 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Täter reißen Tresor aus der Wand
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch ins Berghotel Bärenstein.
Mehr als 20.000 Euro Schaden haben Einbrecher am Pfingstwochenende in Bärenstein hinterlassen. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel