Einbruchsserie hält Erzgebirge in Atem: Diebe brechen in Zschorlau in Keller und Garagen ein

Fahrräder gestohlen, Garagen aufgebrochen. Das Bild eines silbernen Ford-Transporters könnte zur Klärung der Fälle beitragen.

Die Einbruchsserie im Erzgebirge hält an. In der Nacht von Sonntag zum Montag sind Unbekannte in mehrere Keller und Garagen in der Straße Am Lerchenberg in Zschorlau eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam die Hauseingangstüren von zwei Mehrfamilienhäusern und versuchten insgesamt 21 Kellerabteile zu öffnen, was jedoch überwiegend misslang....