Einbruchsserie im Raum Aue: Nach sechs Vorfällen in einer Nacht vier weitere Einbrüche angezeigt

Die Täter richteten in Firmen erneut hohen Sachschaden an. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Straftaten.

Nach den sechs Vorfällen in der Nacht zum Montag in Schneeberg, Aue, Alberoda und Lößnitz wurden der Polizei am Dienstagmorgen weitere vier Einbrüche in Schneeberg angezeigt. Die Täter waren dabei über Nacht nach Aufhebeln von Türen und Fenstern in drei Firmen an der Straße Am Gerichtsberg und eine Firma an der...