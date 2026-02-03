MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Einbrüche im Erzgebirge: Täter reißen Tresor in Geschäft aus Verankerung und nehmen ihn mit

In einem Geschäft in Eibenstock rissen Einbrecher einen Schranktresor aus der Verankerung.
In einem Geschäft in Eibenstock rissen Einbrecher einen Schranktresor aus der Verankerung. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
In einem Geschäft in Eibenstock rissen Einbrecher einen Schranktresor aus der Verankerung.
In einem Geschäft in Eibenstock rissen Einbrecher einen Schranktresor aus der Verankerung. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Aue
Einbrüche im Erzgebirge: Täter reißen Tresor in Geschäft aus Verankerung und nehmen ihn mit
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Eibenstock haben Einbrecher ein Fenster eines Geschäftes aufgehebelt. In Zschorlau brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Das war ihre Beute.

Gleich zwei Einbrüche in der Region hat die Polizei am Dienstag gemeldet. In Eibenstock haben Unbekannte am Montagabend zwischen 19.30 und 20.45 Uhr ein Fenster eines Geschäftes an der Feldstraße aufgehebelt. Im Gebäude durchsuchten die Täter Schränke und brachen eine Kasse auf. Zudem rissen sie einen Schranktresor aus der Verankerung, mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
11.01.2026
2 min.
Einbruch in Gaststätte im Erzgebirge
Im Erzgebirge haben sich am Wochenende mehrere Einbrüche ereignet.
Gleich drei Einbrüche haben sich am Wochenende in der Region ereignet. Neben einem Lokal waren auch ein Geschäft und ein Einfamilienhaus betroffen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Patrick Herrl
15:35 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbeobjekt im Erzgebirge: Geldkassette mit Bargeld verschwunden
Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein.
Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Gewerbeobjekt in Thalheim eingedrungen. Die Ermittlungen sind im Gange.
Holk Dohle
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
Mehr Artikel