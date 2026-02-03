Einbrüche im Erzgebirge: Täter reißen Tresor in Geschäft aus Verankerung und nehmen ihn mit

In Eibenstock haben Einbrecher ein Fenster eines Geschäftes aufgehebelt. In Zschorlau brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Das war ihre Beute.

Gleich zwei Einbrüche in der Region hat die Polizei am Dienstag gemeldet. In Eibenstock haben Unbekannte am Montagabend zwischen 19.30 und 20.45 Uhr ein Fenster eines Geschäftes an der Feldstraße aufgehebelt. Im Gebäude durchsuchten die Täter Schränke und brachen eine Kasse auf. Zudem rissen sie einen Schranktresor aus der Verankerung, mit...