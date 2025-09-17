Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei wurde zu Einbrüchen in Lößnitz und Schwarzenberg gerufen.
Die Polizei wurde zu Einbrüchen in Lößnitz und Schwarzenberg gerufen.
Aue
Einbrüche in Lößnitz und Schwarzenberg
Von Stephan Lorenz
Bisher unbekannte Diebe waren im Erzgebirge unterwegs.

Unbekannte sind der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstag über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Lößnitz in der Nähe der Johannisstraße eingedrungen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Sammlermünzen im Gesamtwert von etwa 350 Euro. Der Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 500 Euro geschätzt....
