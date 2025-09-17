Einbrüche in Lößnitz und Schwarzenberg

Bisher unbekannte Diebe waren im Erzgebirge unterwegs.

Unbekannte sind der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstag über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Lößnitz in der Nähe der Johannisstraße eingedrungen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Sammlermünzen im Gesamtwert von etwa 350 Euro. Der Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 500 Euro geschätzt....