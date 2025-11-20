Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Eine echte Überraschung für uns“: Autonomer Feldroboter aus dem Erzgebirge erhält Designpreis

Für diesen Feldroboter der Lößnitzer Firma Eidam gibt es jetzt einen sächsischen Preis.
Für diesen Feldroboter der Lößnitzer Firma Eidam gibt es jetzt einen sächsischen Preis. Bild: Eidam Argarsysteme GmbH
Für diesen Feldroboter der Lößnitzer Firma Eidam gibt es jetzt einen sächsischen Preis.
Für diesen Feldroboter der Lößnitzer Firma Eidam gibt es jetzt einen sächsischen Preis. Bild: Eidam Argarsysteme GmbH
Aue
„Eine echte Überraschung für uns“: Autonomer Feldroboter aus dem Erzgebirge erhält Designpreis
Von Irmela Hennig
Das Unternehmen Eidam Agrarsystem aus Lößnitz hat mit der TU Dresden einen besonderen Feldroboter entwickelt. Dafür gibt es jetzt einen Staatspreis. Die Freude im Erzgebirge: groß.

Ein Feldroboter der Lößnitzer Firma Eidam Agrarsystem hat jetzt den Sächsischen Designpreis erhalten. Für das „innoMADE TK 100“ genannte Fahrzeug gab es einen der sechs „Mission Awards“. Jede Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.
Mehr Artikel