„Eine echte Überraschung für uns“: Autonomer Feldroboter aus dem Erzgebirge erhält Designpreis

Aue
Das Unternehmen Eidam Agrarsystem aus Lößnitz hat mit der TU Dresden einen besonderen Feldroboter entwickelt. Dafür gibt es jetzt einen Staatspreis. Die Freude im Erzgebirge: groß.
Ein Feldroboter der Lößnitzer Firma Eidam Agrarsystem hat jetzt den Sächsischen Designpreis erhalten. Für das „innoMADE TK 100“ genannte Fahrzeug gab es einen der sechs „Mission Awards“. Jede Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.
