MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Einkaufsstress im Erzgebirge nach zwei Feiertagen? Was die Leute in den Supermarkt treibt

Alle Kassen waren am Samstagvormittag im Simmel-Markt in Aue besetzt. Anstehen musste man nicht lange.
Alle Kassen waren am Samstagvormittag im Simmel-Markt in Aue besetzt. Anstehen musste man nicht lange. Bild: Niko Mutschmann
Andreas Liebold aus Aue wollte eigentlich nur leere Flaschen wegbringen, hat aber dann auch noch etwas eingekauft.
Andreas Liebold aus Aue wollte eigentlich nur leere Flaschen wegbringen, hat aber dann auch noch etwas eingekauft. Bild: Niko Mutschmann
Aurelle Albusberger verstärkte am Samstag als Aushilfe das Team vom Simmel-Markt in Aue.
Aurelle Albusberger verstärkte am Samstag als Aushilfe das Team vom Simmel-Markt in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Der Parkplatz vorm Simmel-Markt in Aue war gut gefüllt am Samstagvormittag.
Der Parkplatz vorm Simmel-Markt in Aue war gut gefüllt am Samstagvormittag. Bild: Niko Mutschmann
Alle Kassen waren am Samstagvormittag im Simmel-Markt in Aue besetzt. Anstehen musste man nicht lange.
Alle Kassen waren am Samstagvormittag im Simmel-Markt in Aue besetzt. Anstehen musste man nicht lange. Bild: Niko Mutschmann
Andreas Liebold aus Aue wollte eigentlich nur leere Flaschen wegbringen, hat aber dann auch noch etwas eingekauft.
Andreas Liebold aus Aue wollte eigentlich nur leere Flaschen wegbringen, hat aber dann auch noch etwas eingekauft. Bild: Niko Mutschmann
Aurelle Albusberger verstärkte am Samstag als Aushilfe das Team vom Simmel-Markt in Aue.
Aurelle Albusberger verstärkte am Samstag als Aushilfe das Team vom Simmel-Markt in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Der Parkplatz vorm Simmel-Markt in Aue war gut gefüllt am Samstagvormittag.
Der Parkplatz vorm Simmel-Markt in Aue war gut gefüllt am Samstagvormittag. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Einkaufsstress im Erzgebirge nach zwei Feiertagen? Was die Leute in den Supermarkt treibt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Tage blieben die Supermärkte geschlossen. Sind nun die Reserven an Lebensmitteln aufgebraucht und gibt es einen Ansturm im Supermarkt? „Freie Presse“ schaute sich in Aue um.

Samstag kurz nach 10 Uhr im Simmel-Markt in Aue: Es herrscht viel Betrieb, vor allem an den Leergut-Automaten und beim Bäckerstand ist Geduld gefragt. Dort haben sich lange Schlangen gebildet. Marktleiter Thomas Mittelstedt hätte aber noch mit mehr Kunden an diesem Samstag nach den beiden Feiertagen gerechnet. „Ich denke, die meisten Familien...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
2 min.
Regal umgestürzt: Feuerwehr und Rettungsdienst rücken in Kaufland-Markt im Erzgebirge an
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz gewesen. Es gibt drei Verletzte. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
28.09.2025
4 min.
Zwei Tage vor Neueröffnung in Chemnitz: Herr Simmel, wie räumt man einen Supermarkt ein?
Peter Simmel hofft, dass am Eröffnungstag alles glatt läuft. Erlebt hat er schon fast alles.
Am Dienstag ist es soweit. In dem rosafarbenen Haus an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Augustusburger Straße öffnen Simmel-, Aldi- und Müller-Markt. Was künftige Kunden schon jetzt wissen sollten.
Denise Märkisch
Mehr Artikel