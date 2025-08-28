Eiscafé aus dem Erzgebirge geht viral: Dank dieser Clips trudeln sogar Bestellungen aus Hamburg ein

Seit reichlich einem Jahr gibt es an der Kurpromenade ein neues Eiscafé. Um es bekannt zu machen, setzt die Inhaberin auf Social-Media-Tools. Das Ergebnis überrascht sie selbst.

Ob Vanille, Pink Fusion oder weiße Schokolade mit Himbeeren: In Sachen Geschmack ist im Eiscafé Ys in Bad Schlema fast nichts unmöglich. Doch nicht nur die süße Vielfalt im schicken Lädchen an der Kurpromenade hat sich weitläufig herumgesprochen. Die Strahlkraft von Inhaberin Vivien Hofmann und ihrem Team reicht sogar bis nach Hamburg.