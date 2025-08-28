Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eiscafé aus dem Erzgebirge geht viral: Dank dieser Clips trudeln sogar Bestellungen aus Hamburg ein

Inhaberin Vivien Hofmann sowie Emika Grinberger und Juline Meyer (v. l.) vom Eiscafé Ys in Bad Schlema. Bild: Anna Neef
Inhaberin Vivien Hofmann sowie Emika Grinberger und Juline Meyer (v. l.) vom Eiscafé Ys in Bad Schlema. Bild: Anna Neef
Aue
Eiscafé aus dem Erzgebirge geht viral: Dank dieser Clips trudeln sogar Bestellungen aus Hamburg ein
Von Anna Neef
Seit reichlich einem Jahr gibt es an der Kurpromenade ein neues Eiscafé. Um es bekannt zu machen, setzt die Inhaberin auf Social-Media-Tools. Das Ergebnis überrascht sie selbst.

Ob Vanille, Pink Fusion oder weiße Schokolade mit Himbeeren: In Sachen Geschmack ist im Eiscafé Ys in Bad Schlema fast nichts unmöglich. Doch nicht nur die süße Vielfalt im schicken Lädchen an der Kurpromenade hat sich weitläufig herumgesprochen. Die Strahlkraft von Inhaberin Vivien Hofmann und ihrem Team reicht sogar bis nach Hamburg.
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.08.2025
4 min.
„Das Leben ist endlich“: Patrice Aminati meldet sich mit emotionalen Worten
Daniel und Patrice Aminati wohnen in Sachsen. Nach der Geburt ihrer Tochter machte Patrice ihre Krebserkrankung öffentlich.
Mit nicht einmal 30 Jahren wurde bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Sie machte ihre Erkrankung und den Kampf dagegen öffentlich. Zuletzt wurde es ruhig um sie, Fans waren besorgt. Mit eindringlichen Worten meldet sie sich nun zurück.
Patrick Hyslop
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
16:15 Uhr
2 min.
Warum ein Bürgermeister aus Westsachsen einen Schwall Wasser ins Gesicht kriegt
Bürgermeister Thomas Hetzel (links) und Eventmanager Ronald Haß bei der Wasserattacke.
Bürgermeister Thomas Hetzel aus Oberlungwitz ist gern für einen Spaß zu haben. In einem von der eigenen Stadtverwaltung veröffentlichten Videoclip hat er sich jetzt freiwillig nass gemacht. Wieso?
Markus Pfeifer
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
