Empörung in Stadt im Erzgebirge: Schmierereien und Zerstörungen an öffentlichen Anlagen

Die BMX-Strecke am neuen Spielplatz in Niederschlema und die Freibadreste in der Hakenkrümme in Aue sind Ziel von Vandalen geworden. Anzeigen wurden in beiden Fällen gestellt.

Schmierereien und Zerstörungen hat es im Stadtgebiet von Aue-Bad Schlema in den vergangenen Tagen gegeben. Davon betroffen sind konkret zwei öffentliche Anlagen: die BMX-Strecke am neugebauten Spielplatz in der Nähe des Bahnhofs Niederschlema und das ehemalige Freibad Hakenkrümme.