Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Empörung in Stadt im Erzgebirge: Schmierereien und Zerstörungen an öffentlichen Anlagen

Marcus Hofmann (li.) und Kai Ebert vom Museums- und Geschichtsverein Aue, der sich um die Reste des ehemaligen Freibades Hakenkrümme in Aue kümmert. Dort hat es in den letzten Tagen Vandalismus gegeben. Der Mauerrest zeigt die Spuren des gelegten Feuers.
Marcus Hofmann (li.) und Kai Ebert vom Museums- und Geschichtsverein Aue, der sich um die Reste des ehemaligen Freibades Hakenkrümme in Aue kümmert. Dort hat es in den letzten Tagen Vandalismus gegeben. Der Mauerrest zeigt die Spuren des gelegten Feuers. Bild: Ramona Schwabe
Schmierereien hat es an der BMX-Anlage am neuen Spielplatz in Niederschlema gegeben.
Schmierereien hat es an der BMX-Anlage am neuen Spielplatz in Niederschlema gegeben. Bild: Niko Mutschmann
Insgesamt 67 Graffiti wurden an der BMX-Strecke am Spielplatz in Niederschlema festgestellt.
Insgesamt 67 Graffiti wurden an der BMX-Strecke am Spielplatz in Niederschlema festgestellt. Bild: Niko Mutschmann
Eine der Paletten, mit denen die Mauerreste des ehemaligen Freibades winterfest gemacht worden waren, landete im nahen Fluss.
Eine der Paletten, mit denen die Mauerreste des ehemaligen Freibades winterfest gemacht worden waren, landete im nahen Fluss. Bild: Ramona Schwabe
Marcus Hofmann (li.) und Kai Ebert vom Museums- und Geschichtsverein Aue, der sich um die Reste des ehemaligen Freibades Hakenkrümme in Aue kümmert. Dort hat es in den letzten Tagen Vandalismus gegeben. Der Mauerrest zeigt die Spuren des gelegten Feuers.
Marcus Hofmann (li.) und Kai Ebert vom Museums- und Geschichtsverein Aue, der sich um die Reste des ehemaligen Freibades Hakenkrümme in Aue kümmert. Dort hat es in den letzten Tagen Vandalismus gegeben. Der Mauerrest zeigt die Spuren des gelegten Feuers. Bild: Ramona Schwabe
Schmierereien hat es an der BMX-Anlage am neuen Spielplatz in Niederschlema gegeben.
Schmierereien hat es an der BMX-Anlage am neuen Spielplatz in Niederschlema gegeben. Bild: Niko Mutschmann
Insgesamt 67 Graffiti wurden an der BMX-Strecke am Spielplatz in Niederschlema festgestellt.
Insgesamt 67 Graffiti wurden an der BMX-Strecke am Spielplatz in Niederschlema festgestellt. Bild: Niko Mutschmann
Eine der Paletten, mit denen die Mauerreste des ehemaligen Freibades winterfest gemacht worden waren, landete im nahen Fluss.
Eine der Paletten, mit denen die Mauerreste des ehemaligen Freibades winterfest gemacht worden waren, landete im nahen Fluss. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Empörung in Stadt im Erzgebirge: Schmierereien und Zerstörungen an öffentlichen Anlagen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die BMX-Strecke am neuen Spielplatz in Niederschlema und die Freibadreste in der Hakenkrümme in Aue sind Ziel von Vandalen geworden. Anzeigen wurden in beiden Fällen gestellt.

Schmierereien und Zerstörungen hat es im Stadtgebiet von Aue-Bad Schlema in den vergangenen Tagen gegeben. Davon betroffen sind konkret zwei öffentliche Anlagen: die BMX-Strecke am neugebauten Spielplatz in der Nähe des Bahnhofs Niederschlema und das ehemalige Freibad Hakenkrümme.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
3 min.
Beliebter Wanderweg im Erzgebirge wieder frei: Forst schafft Arbeiten in der Hälfte der Zeit
Der Untere Hakenweg zwischen Lauter-Bernsbach und Hakenkrümme in Aue ist wieder freigegeben. Jonas Fiedler und Johannes Riedel von Sachsenforst erklärten Thomas Kunzmann, Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, und Heinrich Kohl, OB von Aue-Bad Schlema (von links), was an Arbeiten oberhalb des Weges stattgefunden hat.
Ein beliebter Wanderweg zwischen Aue und Lauter-Bernsbach ist wieder nutzbar. Der Forst hatte dort Bäume gefällt. Die Arbeiten waren aus mehreren Gründen speziell.
Heike Mann
07.11.2025
3 min.
7-Millionen-Euro-Investition im Erzgebirge: Wäschemangel-Hersteller weiht neue Halle ein
Andy Groß, Geschäftsführer von Kannegiesser Aue (rechts), erklärte Gästen zur Einweihung der neuen Halle Details zur Produktion von Mangeln.
Die Firma Kannegiesser ist bei der Produktion von industrieller Wäschereitechnik Weltmarktführer. Nun hat das Unternehmen für eine Millionensumme in Aue-Bad Schlema eine neue Produktionshalle gebaut und in Betrieb genommen.
Heike Mann
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel