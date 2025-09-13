Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Entdeckt im Wismut-Archiv: Bewegender Film von 1975 erstmals seit 40 Jahren in Aue wieder zu sehen

Die originalen Filmrollen vom Industriefilmstudio Wismut.
Die originalen Filmrollen vom Industriefilmstudio Wismut.
Die originalen Filmrollen vom Industriefilmstudio Wismut.
Die originalen Filmrollen vom Industriefilmstudio Wismut.
Entdeckt im Wismut-Archiv: Bewegender Film von 1975 erstmals seit 40 Jahren in Aue wieder zu sehen
Von Heike Mann
„Unvergessen“ ist der Titel eines Filmes, den ein Amateurfilmteam der Wismut vor 50 Jahren gedreht hat. Jetzt kommt er wieder zur Aufführung.

Ein besonderer Film wird am 17. September, 18 Uhr in den Räumen des KGE in Aue gezeigt. Es ist ein Dokumentarfilm, den das Amateurfilmteam der Wismut Schlema 1975 produzierte. „Unvergessen“ ist ein bewegendes Werk über die Massenerschießung von 83 Häftlingen in Niederschlema auf dem Todesmarsch im Frühjahr 1945. Er wird das erste Mal seit...
