Erfolgsgeschichte im Gewandhaus Leipzig: Warum Erzgebirger dort am Wochenende spielen

Aue
Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg gestaltet die Bergmannsweihnacht im Gewandhaus Leipzig. Am Sonntag gibt es außerdem einen ganz besonderen Auftritt in der Heimat.
Ein besonderes Adventswochenende steht dem Musikkorps der Bergstadt Schneeberg bevor. Die Musiker sind gleich bei zwei traditionsreichen Veranstaltungen zu erleben: im renommierten Gewandhaus Leipzig und auf dem heimischen Weihnachtsmarkt. Beide Auftritte unterstreichen eindrucksvoll, welche Bedeutung das Ensemble weit über die Grenzen des...
