MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erfolgsgeschichte im Gewandhaus Leipzig: Warum Erzgebirger dort am Wochenende spielen

Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig.
Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig. Bild: Ralf Wendland
Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig.
Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig. Bild: Ralf Wendland
Aue
Erfolgsgeschichte im Gewandhaus Leipzig: Warum Erzgebirger dort am Wochenende spielen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg gestaltet die Bergmannsweihnacht im Gewandhaus Leipzig. Am Sonntag gibt es außerdem einen ganz besonderen Auftritt in der Heimat.

Ein besonderes Adventswochenende steht dem Musikkorps der Bergstadt Schneeberg bevor. Die Musiker sind gleich bei zwei traditionsreichen Veranstaltungen zu erleben: im renommierten Gewandhaus Leipzig und auf dem heimischen Weihnachtsmarkt. Beide Auftritte unterstreichen eindrucksvoll, welche Bedeutung das Ensemble weit über die Grenzen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
07.12.2025
1 min.
Tradition im Erzgebirge: Große Bergparade krönt das 62. Lichtelfest
Das Abschlusskonzert ist ein besonderer Höhepunkt. Das wird mit einem Selfie festgehalten.
Hunderte Trachtenträger und Tausende Besucher feierten das Fest der Lichter und Bergbautraditionen in Schneeberg. Viele Konzerte rundeten das Wochenende ab.
Thomas Mehlhorn
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
27.10.2025
3 min.
Musikkorps im Erzgebirge überrascht Ministerpräsident Kretschmer bei Jubiläumskonzert
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat zum Jubiläum des Musikkorps der Bergstadt Schneeberg gratuliert.
Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg hat jetzt das 60-jährige Bestehen mit zwei Jubiläumskonzerten gefeiert. Unter den Gästen: Ministerpräsident Michael Kretschmer, der vom Orchesterleiter eine besondere Überraschung erhielt.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel