Erneut Brand auf Recyclinggelände in Alberoda: Feuerwehr muss Wasser aus Mulde fördern

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und werden voraussichtlich bis in die Nachtstunden dauern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Erneut ist es auf einem Recyclinggelände in Alberoda zu einem Brand gekommen. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde das Feuer an der Straße Poppenwald gemeldet. Ein größerer Haufen mit Müll stand in Flammen. Über die Ursache ist bislang nichts bekannt. Die Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Bad Schlema haben die Löscharbeiten übernommen. Diese...