Erzgebirge: Alkoholisiert Unfälle in Aue-Bad Schlema verursacht

Zwei Unfälle, dann Flucht: Ein Autofahrer verursachte auf der B 101 Kollisionen und wurde später gestoppt. Er war betrunken und ohne Fahrerlaubnis.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der B 101 zwei Unfälle verursacht und ist weitergefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, kollidierte der 24-Jährige am Dienstagvormittag in Aue-Bad Schlema erst mit einem Multicar und kurz darauf mit einem VW. Die Fahrzeuge fuhren in Richtung Schwarzenberg. Polizisten stellten den Mann später... Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der B 101 zwei Unfälle verursacht und ist weitergefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, kollidierte der 24-Jährige am Dienstagvormittag in Aue-Bad Schlema erst mit einem Multicar und kurz darauf mit einem VW. Die Fahrzeuge fuhren in Richtung Schwarzenberg. Polizisten stellten den Mann später...