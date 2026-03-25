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Nach zwei Unfällen auf der B 101 ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer.
Nach zwei Unfällen auf der B 101 ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Nach zwei Unfällen auf der B 101 ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer.
Nach zwei Unfällen auf der B 101 ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Aue
Erzgebirge: Alkoholisiert Unfälle in Aue-Bad Schlema verursacht
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Zwei Unfälle, dann Flucht: Ein Autofahrer verursachte auf der B 101 Kollisionen und wurde später gestoppt. Er war betrunken und ohne Fahrerlaubnis.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der B 101 zwei Unfälle verursacht und ist weitergefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, kollidierte der 24-Jährige am Dienstagvormittag in Aue-Bad Schlema erst mit einem Multicar und kurz darauf mit einem VW. Die Fahrzeuge fuhren in Richtung Schwarzenberg. Polizisten stellten den Mann später...
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