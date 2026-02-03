MENÜ
  • Erzgebirge Aue verpflichtet Christoph Dabrowski: Das sagen Fans zum neuen Trainer

Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer im Lößnitztal.
Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer im Lößnitztal. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Auf dem Podium hatten Präsident Schlesinger, der neue Cheftrainer Dabrowski und Sportgeschäftsführer Tarnat (von links) Platz genommen.
Auf dem Podium hatten Präsident Schlesinger, der neue Cheftrainer Dabrowski und Sportgeschäftsführer Tarnat (von links) Platz genommen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der Stadt Aue-Bad Schlema, hofft, dass nun der Messias gefunden ist.
Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der Stadt Aue-Bad Schlema, hofft, dass nun der Messias gefunden ist. Bild: Sven Sonntag/Picture Point/Archiv
Aue
Erzgebirge Aue verpflichtet Christoph Dabrowski: Das sagen Fans zum neuen Trainer
Von Katja Lippmann-Wagner
Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer vorgestellt. Christoph Dabrowski soll die Veilchen retten. Das sagen Fans und Stadtoberhaupt zur Neuverpflichtung.

Die Stimmung im Lößnitztal ist seit Wochen im Keller. Dem FC Erzgebirge Aue droht der Abstieg in die Regionalliga. Am Wochenende stellte der Vorstand Jens Härtel als Cheftrainer frei. Ein neuer Trainer war innerhalb weniger Stunden gefunden. Christoph Dabrowski soll den FCE retten. Was sagen Fans?
