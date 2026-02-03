Erzgebirge Aue verpflichtet Christoph Dabrowski: Das sagen Fans zum neuen Trainer

Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer vorgestellt. Christoph Dabrowski soll die Veilchen retten. Das sagen Fans und Stadtoberhaupt zur Neuverpflichtung.

Die Stimmung im Lößnitztal ist seit Wochen im Keller. Dem FC Erzgebirge Aue droht der Abstieg in die Regionalliga. Am Wochenende stellte der Vorstand Jens Härtel als Cheftrainer frei. Ein neuer Trainer war innerhalb weniger Stunden gefunden. Christoph Dabrowski soll den FCE retten. Was sagen Fans?