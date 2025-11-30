Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirge: Einbrecher stehlen Geld aus christlichen Gemeindezentrum – und werden ertappt

In Schneeberg wurde in das christliche Gemeindezentrum eingebrochen.
In Schneeberg wurde in das christliche Gemeindezentrum eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
In Schneeberg wurde in das christliche Gemeindezentrum eingebrochen.
In Schneeberg wurde in das christliche Gemeindezentrum eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Aue
Erzgebirge: Einbrecher stehlen Geld aus christlichen Gemeindezentrum – und werden ertappt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann und eine Frau sind in das Gemeindezentrum an der Schneeberger Scheunenstraße eingebrochen. Doch die Polizei war rechtzeitig vor Ort.

Zwei Personen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das christliche Gemeindezentrum an der Scheunenstraße in Schneeberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verständigten gegen 0.50 Uhr Zeugen die Beamten, weil sie eine verdächtige Person vor dem Eingang gesehen und Klopfgeräusche aus dem Gebäudeinneren wahrgenommen hatten. Als die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
13:34 Uhr
1 min.
Diebe stehlen im Erzgebirge Kupferdraht im Wert von mehreren Zehntausend Euro
Kupferdiebe sind in Schneeberg zugange gewesen.
Die Täter waren zuvor gewaltsam in eine Firma in Schneeberg eingedrungen.
Babette Zaumseil
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
27.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Schuppen-Besitzer stellt Einbrecher und hält ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest
Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen.
Ein Einbrecher hat einen Schuppen in Schneeberg heimgesucht. Doch er machte die Rechnung ohne den Eigentümer.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel