Erzgebirge feiert neues Brauereifest: In Schneeberg steigt am Wochenende die erste Steiger-Kirmes

Noch ein Oktoberfest? Nein, das wollten die Frauen und Männer vom Braukombinat Schneeberg nicht. Und so kreierten sie etwas Eigenes. Premiere ist am Wochenende. Mit eigenem Bier und vielen Überraschungen.

Die Männer vom Braukombinat Schneeberg schleppen am Mittwoch Biertische und -bänke in den großen Saal der Goldnen Sonne in Schneeberg. Dieser soll sich am Samstag, 18 Uhr in eine Art zweites Braukombinat verwandeln. Dann wird zum ersten Mal die Steiger-Kirmes gefeiert.