Stefan Füsting (vorne rechts) mit Steve Fechner, Pascal Kschonsek und Katja Naundorff
Stefan Füsting (vorne rechts) mit Steve Fechner, Pascal Kschonsek und Katja Naundorff Bild: Lara Lässig
Aue
Erzgebirge: Geile Schnecken Lößnitz rocken das Schieferloch
Von Lara Lässig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rock statt Blasmusik: Rund 300 Besucher feierten am Samstag beim Sommerfest der Geilen Schnecken Lößnitz. Musik, Streetfood und Programm für Kinder machten das Fest zum Treffpunkt aller Generationen.

Am Samstag lud der Verein Geile Schnecken Lößnitz (GSL) zum Sommerfest ein – inzwischen zum fünften Mal. Der Eintritt war frei, das Gelände am Schieferloch in Lößnitz barrierefrei zugänglich.
