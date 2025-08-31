Erzgebirge: Geile Schnecken Lößnitz rocken das Schieferloch

Rock statt Blasmusik: Rund 300 Besucher feierten am Samstag beim Sommerfest der Geilen Schnecken Lößnitz. Musik, Streetfood und Programm für Kinder machten das Fest zum Treffpunkt aller Generationen.

