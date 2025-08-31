Erzgebirge: Geile Schnecken Lößnitz rocken das Schieferloch

Aue
Rock statt Blasmusik: Rund 300 Besucher feierten am Samstag beim Sommerfest der Geilen Schnecken Lößnitz. Musik, Streetfood und Programm für Kinder machten das Fest zum Treffpunkt aller Generationen.
Am Samstag lud der Verein Geile Schnecken Lößnitz (GSL) zum Sommerfest ein – inzwischen zum fünften Mal. Der Eintritt war frei, das Gelände am Schieferloch in Lößnitz barrierefrei zugänglich.
