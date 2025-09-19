Erzgebirge: Graben stellenweise ausgetrocknet – Was ist schon wieder am Floßgraben los?

Im Sommer hatte die „Freie Presse“ bereits über wenig Wasser im Floßgraben berichtet. Jetzt gibt es wieder Probleme, teilweise ist der Graben leer. Wie kommt es dazu?

Im Sommer hatte die „Freie Presse“ über Wasserstandprobleme im Floßgraben berichtet. Damals war ein Defekt des Grabens bei Bockau Grund für den niedrigen Wasserstand. Zuletzt gab es wieder Hinweise auf trockene Stellen im Floßgraben. Im Sommer hatte die „Freie Presse“ über Wasserstandprobleme im Floßgraben berichtet. Damals war ein Defekt des Grabens bei Bockau Grund für den niedrigen Wasserstand. Zuletzt gab es wieder Hinweise auf trockene Stellen im Floßgraben.