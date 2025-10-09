Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirge: Junger Mopedfahrer stürzt nach Zusammenstoß und verletzt sich

Ein Mopedfahrer ist in Schönheide leicht verletzt worden.
Ein Mopedfahrer ist in Schönheide leicht verletzt worden. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Mopedfahrer ist in Schönheide leicht verletzt worden.
Ein Mopedfahrer ist in Schönheide leicht verletzt worden. Bild: Robert Michael/dpa
Aue
Erzgebirge: Junger Mopedfahrer stürzt nach Zusammenstoß und verletzt sich
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Nach einem Unfall in Schönheide, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach einer Transporter-Fahrerin.

An der gleichnamigen Kreuzung Neuheider Straße in Schönheide ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem bisher unbekannten Transporter und einem Mopedfahrer (16) gekommen, wobei letzterer laut einer Mitteilung der Polizei die Vorfahrt hatte.
