Erzgebirge: Junger Mopedfahrer stürzt nach Zusammenstoß und verletzt sich

Aue
Nach einem Unfall in Schönheide, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach einer Transporter-Fahrerin.
An der gleichnamigen Kreuzung Neuheider Straße in Schönheide ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem bisher unbekannten Transporter und einem Mopedfahrer (16) gekommen, wobei letzterer laut einer Mitteilung der Polizei die Vorfahrt hatte.
