Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirge lädt zum großen Philharmonieball – Musik, Masken und Sternekoch inklusive

Ekkehard Klemm (am Flügel) dirigiert die Erzgebirgische Philharmonie zum 14. Philharmonieball. Auf den freuen sich auch OB Heinrich Kohl, Intendant Moritz Gogg, Sterne-Koch Benjamin Unger und Alexander Fuchs von der Iga Westerzgebirge (hinten von links).
Ekkehard Klemm (am Flügel) dirigiert die Erzgebirgische Philharmonie zum 14. Philharmonieball. Auf den freuen sich auch OB Heinrich Kohl, Intendant Moritz Gogg, Sterne-Koch Benjamin Unger und Alexander Fuchs von der Iga Westerzgebirge (hinten von links). Bild: Ralf Wendland
Ekkehard Klemm (am Flügel) dirigiert die Erzgebirgische Philharmonie zum 14. Philharmonieball. Auf den freuen sich auch OB Heinrich Kohl, Intendant Moritz Gogg, Sterne-Koch Benjamin Unger und Alexander Fuchs von der Iga Westerzgebirge (hinten von links).
Ekkehard Klemm (am Flügel) dirigiert die Erzgebirgische Philharmonie zum 14. Philharmonieball. Auf den freuen sich auch OB Heinrich Kohl, Intendant Moritz Gogg, Sterne-Koch Benjamin Unger und Alexander Fuchs von der Iga Westerzgebirge (hinten von links). Bild: Ralf Wendland
Aue
Erzgebirge lädt zum großen Philharmonieball – Musik, Masken und Sternekoch inklusive
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unterhaltung auf hohem Niveau, ein üppiges Buffet, Tanzen bis in die Nacht – das verspricht der Philharmonieball, zu dem zum 14. Mal nach Aue eingeladen wird. Was Besucher noch erwartet und wie viel die Tickets kosten.

Ein rauschender Ball, eine sorglose Nacht – das wünscht sich Moritz Gogg, Intendant der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH, für den 14. Philharmonieball, der am 31. Januar 2026 im Kulturhaus Aue stattfinden wird. Heinrich Kohl, Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, sieht die Veranstaltung vor allem als Werbung für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
11.09.2025
5 min.
Mit Pauken und Trompeten: Erzgebirgische Philharmonie startet mit neuem Chef in die Saison
Die Erzgebirgische Philharmonie Aue beginnt am Wochenende ihre Konzertsaison.
Fünf Jahre hat Chefdirigent Jens Georg Bachmann das Orchester geprägt. Sein Abschied hat Spuren hinterlassen. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter im Erzgebirge.
Antje Flath
Mehr Artikel