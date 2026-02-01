Venezianische Nacht im Erzgebirge: Die schönsten Bilder vom Philharmonieball in Aue

Eine atemberaubende Ballnacht hat das Kulturhaus Aue am Wochenende erlebt. Zum ersten Mal seit ein paar Jahren war der Philharmonieball restlos ausverkauft. Ein Großteil setzte Motto-gemäß Masken auf. „Freie Presse“ zeigt die schönsten Bilder.

Die Organisatoren des Philharmonieballs im Kulturhaus Aue haben bei der 14. Auflage den Nerv des Publikums getroffen. Der Ball war mit 244 Tickets restlos ausverkauft. Zudem griff der Großteil das Motto auf: „Sinfonie der Masken – ein Ball in Klang und Verkleidung".