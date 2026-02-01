„Wir haben Masken extra aus Italien einfliegen lassen“: Philharmonieball im Erzgebirge entführt nach Venedig

Aue
Ein rauschendes Fest haben die Besucher am Samstagabend im Kulturhaus Aue gefeiert. Viele Gäste nahmen das Thema dankbar in ihrem Abendoutfit auf und verbargen ihr Gesicht hinter Masken.
Ein Hauch Venedig liegt über dem Foyer des Kulturhauses Aue. Gondeln laden die Besucher in schicken Abendoutfits zum Fotografieren ein. Dazwischen Jessica Böhlmann und Christin Schwind, die mit hohen Perücken und ausladenden Kleidern die Gäste begrüßen und für Fotos zur Verfügung stehen. Das Thema des Abends „Sinfonie der Masken – Ein...
