Generalprobe für venezianische Nacht im Erzgebirge: Kulturhaus bereit für großen Ball

Die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie haben am Freitagnachmittag noch einmal im Kulturhaus Aue geprobt. Am Samstag gibt es dort eine rauschende Ballnacht.

Bei der Generalprobe der Erzgebirgischen Philharmonie am Freitag im Kulturhaus Aue für den Philharmonieball, der am Samstag stattfindet, hat Dirigent Ekkehard Klemm nur noch wenige Hinweise an die Musiker. Als Sopranistin Nadia Toliou den Maskerade-Walzer sang, meinte er aber, dass die Musiker in den Fortissimi, also bei den lauten Tönen,...