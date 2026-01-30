MENÜ
  Erzgebirge
  Aue
  Generalprobe für venezianische Nacht im Erzgebirge: Kulturhaus bereit für großen Ball

Letzte Arbeiten an der Dekoration im Foyer des Kulturhauses in Aue.
Letzte Arbeiten an der Dekoration im Foyer des Kulturhauses in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Generalprobe für venezianische Nacht im Erzgebirge: Kulturhaus bereit für großen Ball
Redakteur
Von Heike Mann
Die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie haben am Freitagnachmittag noch einmal im Kulturhaus Aue geprobt. Am Samstag gibt es dort eine rauschende Ballnacht.

Bei der Generalprobe der Erzgebirgischen Philharmonie am Freitag im Kulturhaus Aue für den Philharmonieball, der am Samstag stattfindet, hat Dirigent Ekkehard Klemm nur noch wenige Hinweise an die Musiker. Als Sopranistin Nadia Toliou den Maskerade-Walzer sang, meinte er aber, dass die Musiker in den Fortissimi, also bei den lauten Tönen,...
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
14.01.2026
4 min.
Stefanie Hertel, Heino, Sterncombo Meißen: Kulturhaus im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten
Mit einem Countryprogramm gastiert Stefanie Hertel (rechts) mit Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner im Kulturhaus Aue.
Der Veranstaltungskalender des Kulturhauses Aue für das erste Halbjahr 2026 ist schon recht voll. Worauf sich die Fans von Schlager, Ostrock und Kabarett freuen können.
Heike Mann
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
25.01.2026
5 min.
Anna Mateur: Die Antithese zu Lisa Eckhart wird in Aue gefeiert
Anna Mateur auf der Bühne des Kulturhauses in Aue.
Die Dresdner Komödiantin tritt im Kulturhaus Aue auf und macht aus „Kaoshüter“ eine bissige Regionalausgabe. Warum das Publikum trotzdem jubelt, lesen Sie hier.
Maurice Querner
Mehr Artikel