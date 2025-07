Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen eines Übergriffs auf Kind

In Schneeberg ist es am Sonntagabend zu einem Übergriff auf einen Jungen gekommen. Ein Anwohner, der auf die Schreie des Jungen aufmerksam geworden war, verfolgte den Täter.

Die Polizei sucht Zeugen eines Übergriffs auf ein Kind in Schneeberg. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist es am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr auf der Straße Drachenkopf zu dem Vorfall mit einem Jungen gekommen.