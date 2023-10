Erzgebirge: Rettungsdienst und Bergwacht proben den Ernstfall

Rettungskräfte haben im Gelände rund um die Freilichtbühne an der Talsperre Sosa gemeinsam trainiert, um das Zusammenspiel verschiedener Organisationen weiter zu verbessern

Ein Großaufgebot an Rettungskräften versammelte sich am Samstag an der Freilichtbühne in Sosa. Hintergrund: Die alljährliche Sommerfortbildung, bei der die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Bergwacht im Fokus steht. Insgesamt standen 32 Teilnehmer aus zwölf Organisationen auf der Liste. Darunter Bergwachten, Wasserwacht,...