Warum ein Mann aus Italien bei der Bergwacht im tiefsten Erzgebirge mitmacht

Retter aus Rittersgrün, Carlsfeld und Johanngeorgenstadt haben sich zum Üben getroffen: Wie kann Verünglückten besser geholfen werden? Mit dabei: ein gewisser Federico Cavallo. Wer ist das?

Er ist Italiener, lebt in Leipzig, arbeitet als Kinderarzt. Und dann engagiert er sich bei der Bergwacht in Johanngeorgenstadt. So weit weg, im tiefsten Erzgebirge? Federico Cavallo: „Warum nicht? Das geht." Der 36-Jährige beatmet gerade eine Trainingspuppe. Acht andere Leute schauen zu. Sie tragen wetterfeste Kleidung. Überall steht...