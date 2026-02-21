MENÜ
  • Warum ein Mann aus Italien bei der Bergwacht im tiefsten Erzgebirge mitmacht

Federico Cavallo (l.) von der Bergwacht Johanngeorgenstadt - mit Ronny Meisel aus Carlsfeld.
Federico Cavallo (l.) von der Bergwacht Johanngeorgenstadt - mit Ronny Meisel aus Carlsfeld. Bild: Andre März
Übung der Bergwachten in Carlsfeld - hier wird ein Verletzter über den Bach gehievt.
Übung der Bergwachten in Carlsfeld - hier wird ein Verletzter über den Bach gehievt. Bild: Andre März
Eingemummelt in einer heizbaren Vakuummatraze: Niklas Köhler, betreut von den Rettern Tabea Schulz und Harald Böhm. Alle sind vom DRK Aue-Schwarzenberg.
Eingemummelt in einer heizbaren Vakuummatraze: Niklas Köhler, betreut von den Rettern Tabea Schulz und Harald Böhm. Alle sind vom DRK Aue-Schwarzenberg. Bild: Andre März
Wie fährt man ein Schneemobil mit mehr als 100 PS von A nach B? Das haben die Leute von der Bergwacht geübt.
Wie fährt man ein Schneemobil mit mehr als 100 PS von A nach B? Das haben die Leute von der Bergwacht geübt. Bild: Andre März
Aue
Warum ein Mann aus Italien bei der Bergwacht im tiefsten Erzgebirge mitmacht
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Retter aus Rittersgrün, Carlsfeld und Johanngeorgenstadt haben sich zum Üben getroffen: Wie kann Verünglückten besser geholfen werden? Mit dabei: ein gewisser Federico Cavallo. Wer ist das?

Er ist Italiener, lebt in Leipzig, arbeitet als Kinderarzt. Und dann engagiert er sich bei der Bergwacht in Johanngeorgenstadt. So weit weg, im tiefsten Erzgebirge? Federico Cavallo: „Warum nicht? Das geht.“ Der 36-Jährige beatmet gerade eine Trainingspuppe. Acht andere Leute schauen zu. Sie tragen wetterfeste Kleidung. Überall steht...
