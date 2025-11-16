Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bergwacht probt im Erzgebirge den Ernstfall: Warum bis zu zwei Drittel aller Einsätze vermeidbar wären

Julia Schönfelder von der Bergwacht Carlsfeld hat einem Liftnutzer das sogenannte Rettungsdreieck angelegt, um ihn gleich nach unten abseilen zu können.
Julia Schönfelder von der Bergwacht Carlsfeld hat einem Liftnutzer das sogenannte Rettungsdreieck angelegt, um ihn gleich nach unten abseilen zu können. Bild: Ralf Wendland
Anja Thiele und Ralf Baumgarten von der Bergwacht Carlsfeld nehmen Maurice Kretzer in Empfang, der aus einer der Gondeln abgeseilt wird.
Anja Thiele und Ralf Baumgarten von der Bergwacht Carlsfeld nehmen Maurice Kretzer in Empfang, der aus einer der Gondeln abgeseilt wird. Bild: Ralf Wendland
Jürgen Anger, Vorstandsmitglied der Carlsfelder Bergwacht (Mitte), erläutert Tourismusministerin Barbara Klepsch,wie ein solcher Einsatz abläuft.
Jürgen Anger, Vorstandsmitglied der Carlsfelder Bergwacht (Mitte), erläutert Tourismusministerin Barbara Klepsch,wie ein solcher Einsatz abläuft. Bild: Ralf Wendland
Aue
Bergwacht probt im Erzgebirge den Ernstfall: Warum bis zu zwei Drittel aller Einsätze vermeidbar wären
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob gesperrte Rodelpisten oder untrainiert auf die Ski – immer wieder sind selbst verursachte Fehler Auslöser von Unfällen. Dabei nimmt die Schwere der Verletzungen zu. Aber auch die Belastung der Bergretter.

Nichts geht mehr. Der Zweier-Sessellift in der Skiarena Eibenstock bleibt plötzlich stehen. Viele der 66 Gondeln sind besetzt. Die Menschen schweben meterhoch über dem Erdboden. Alle Versuche, die Anlage wieder in Gang zu setzen, scheitern. Per Lautsprecher werden die 38 Liftnutzer über die Störung informiert und aufgefordert, Ruhe zu...
