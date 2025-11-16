Bergwacht probt im Erzgebirge den Ernstfall: Warum bis zu zwei Drittel aller Einsätze vermeidbar wären

Ob gesperrte Rodelpisten oder untrainiert auf die Ski – immer wieder sind selbst verursachte Fehler Auslöser von Unfällen. Dabei nimmt die Schwere der Verletzungen zu. Aber auch die Belastung der Bergretter.

Nichts geht mehr. Der Zweier-Sessellift in der Skiarena Eibenstock bleibt plötzlich stehen. Viele der 66 Gondeln sind besetzt. Die Menschen schweben meterhoch über dem Erdboden. Alle Versuche, die Anlage wieder in Gang zu setzen, scheitern. Per Lautsprecher werden die 38 Liftnutzer über die Störung informiert und aufgefordert, Ruhe zu...