Erzgebirge startet in die Eislauf-Saison: Wann und wo die Eisbahnen öffnen – Das kostet der Eintritt

Kufen, Kälte, gute Laune: Im Erzgebirge ist die Eislaufsaison gestartet. In Schönheide fiel am Wochenende der Auftakt, andere Orte ziehen bald nach. Wo kann man in der Region ab wann Schlittschuhlaufen – und was kostet es? Ein Überblick.

Kathrin und Julia Weiß aus dem vogtländischen Auerbach gehörten am Sonntag zu den Ersten, die in die neue Eislaufsaison in Schönheide starteten. Mutter und Tochter nehmen sich immer sonntags die Zeit für den gemeinsamen Freizeitsport. „Es ist schön, eine Eishalle in der Nähe zu haben“, so die 43-jährige Mutter. „Das Eislaufen ist ein... Kathrin und Julia Weiß aus dem vogtländischen Auerbach gehörten am Sonntag zu den Ersten, die in die neue Eislaufsaison in Schönheide starteten. Mutter und Tochter nehmen sich immer sonntags die Zeit für den gemeinsamen Freizeitsport. „Es ist schön, eine Eishalle in der Nähe zu haben“, so die 43-jährige Mutter. „Das Eislaufen ist ein...