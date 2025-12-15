MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirge: Von der Nachbereitung der Weihnachtsfeier zum Einsatz um Leben und Tod

Die Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg war am Samstag im Einsatz.
Die Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg war am Samstag im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg war am Samstag im Einsatz.
Die Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg war am Samstag im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Aue
Erzgebirge: Von der Nachbereitung der Weihnachtsfeier zum Einsatz um Leben und Tod
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Binnen kürzester Zeit trafen die Rettungskräfte nach einem Notfall am Einsatzort ein. Das hat womöglich einem Patienten das Leben gerettet.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg haben am vergangenen Wochenende einer Person womöglich das Leben gerettet. Wie die Wehr mitteilt, wurden die Kameraden am Samstag gegen 10.10 Uhr in die Karl-Liebknecht-Straße alarmiert. Bereits fünf Minuten später sei der Einsatzleitwagen dort eingetroffen, gefolgt von zwei weiteren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
2 min.
Erzgebirge: Einbrecher stehlen Geld aus christlichen Gemeindezentrum – und werden ertappt
In Schneeberg wurde in das christliche Gemeindezentrum eingebrochen.
Ein Mann und eine Frau sind in das Gemeindezentrum an der Schneeberger Scheunenstraße eingebrochen. Doch die Polizei war rechtzeitig vor Ort.
Joseph Wenzel
10:30 Uhr
4 min.
Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.
Elisa Leimert
08.12.2025
1 min.
Alarm kurz nach Mitternacht: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge ausgerückt
In Schwarzenberg wurden am frühen Montagmorgen mehrere Feuerwehren alarmiert.
Feuerwehreinsatz in der Schwarzenberger Altstadt am frühen Montagmorgen: Das war der Grund.
Joseph Wenzel
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
Mehr Artikel