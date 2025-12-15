Erzgebirge: Von der Nachbereitung der Weihnachtsfeier zum Einsatz um Leben und Tod

Aue
Binnen kürzester Zeit trafen die Rettungskräfte nach einem Notfall am Einsatzort ein. Das hat womöglich einem Patienten das Leben gerettet.
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg haben am vergangenen Wochenende einer Person womöglich das Leben gerettet. Wie die Wehr mitteilt, wurden die Kameraden am Samstag gegen 10.10 Uhr in die Karl-Liebknecht-Straße alarmiert. Bereits fünf Minuten später sei der Einsatzleitwagen dort eingetroffen, gefolgt von zwei weiteren...
