Erzgebirger begeistern in Brüssel mit Genuss, Kunsthandwerk und Musik und stellen neuen Besucherrekord auf

Es gibt ihn seit 16 Jahren, den erzgebirgischen Weihnachtsmarkt in der Vertretung des Freistaats in Brüssel. 8225 Besucher wurden diesmal gezählt.

Der erzgebirgische Weihnachtsmarkt in der Vertretung des Freistaats Sachsen in Brüssel ist am Sonntagabend mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. 8225 Gäste wurden gezählt, 1225 mehr als 2023. „Wir fühlten uns stellenweise überrannt“, sagen die Vertreter aus dem Erzgebirge. Das gesellige Markttreiben im Erdgeschoss der...