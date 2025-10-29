Erzgebirger begrüßen Bundeskanzler Merz mit Steigerlied und überreichen Präsent

Großer Auftritt für das Erzgebirge: In Dresden haben Bergbrüder und Musiker aus der Region dem Bundeskanzler einen bergmännischen Empfang bereitet. Wie es zu dem Auftritt kam und wie Merz reagierte.

Große Ehre für das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg und für Trachtenträger aus dem Erzgebirge: Sie haben am Dienstag dem Bundeskanzler Friedrich Merz in Dresden einen bergmännischen Empfang bereitet.