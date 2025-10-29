Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirger begrüßen Bundeskanzler Merz mit Steigerlied und überreichen Präsent

Bundeskanzler Friedrich Merz erhält von Benjamin Schott einen erzgebirgischen Engel.
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz erhält von Benjamin Schott einen erzgebirgischen Engel.
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Aue
Erzgebirger begrüßen Bundeskanzler Merz mit Steigerlied und überreichen Präsent
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Großer Auftritt für das Erzgebirge: In Dresden haben Bergbrüder und Musiker aus der Region dem Bundeskanzler einen bergmännischen Empfang bereitet. Wie es zu dem Auftritt kam und wie Merz reagierte.

Große Ehre für das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg und für Trachtenträger aus dem Erzgebirge: Sie haben am Dienstag dem Bundeskanzler Friedrich Merz in Dresden einen bergmännischen Empfang bereitet.
